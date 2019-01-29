16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3076
  • 6,0627
  • 223.68
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Everton menajeri Marco Silva'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton Menajeri Marco Silva, Cenk Tosun ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Everton Menajeri Marco Silva, milli oyuncumuz Cenk Tosun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Silva yaptığı kısa açıklamada başka bir takıma kiralanabileceği iddia edilen Cenk Tosun'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Marco Silva, Cenk'in birkaç maçta 11'de olmamasına rağmen kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi ve ''Cenk son maçlarda fazla süre almasa da bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman da öyleydi. Son haftalarda 11'e girmek için gerçekten çok sıkı çalışıyor. Millwall maçında takıma yardımcı olduk. Kazanmak için yetmedi ama istediklerimizi yaptı'' ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla Premier League'de 16 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cenk'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşlarla sohbet etti

'Rusya ile barışa ihtiyacımız var'

'Rusya ile barışa ihtiyacımız var'

'Rusya, İran aleyhine anlaşma yapmaz'

'Rusya, İran aleyhine anlaşma yapmaz'

Şanlıurfa'da heyecanlandıran keşif

Şanlıurfa'da heyecanlandıran keşif

Türkiye ile ABD arasında Suriye görüşmesi

Türkiye ile ABD arasında Suriye görüşmesi

Macron'dan Sisi'ye 'milyar avroluk' ziyaret

Macron'dan Sisi'ye 'milyar avroluk' ziyaret

Guaido, Maduro'yu resmen tehdit etti

Guaido, Maduro'yu resmen tehdit etti

Başkan Erdoğan'dan kadro müjdesi

Başkan Erdoğan'dan kadro müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA