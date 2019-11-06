AKŞAM

Tottenham mücadelesinde sonlarda oyuna alınan ve 90+7. dakikada beraberlik golünü kaydeden milli forvetimiz için kampanya başlatıldı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Teknik Direktör Marco Silva’nın da kovulmasını istedi. Cenk’in birçok maçta anlamsız şekilde kadro dışı bırakıldığının altını çizen taraftarlar, mevcut kadrodaki isimlerin ondan daha kalitesiz olduğunu belirtti.