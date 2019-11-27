14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7617
  • 6,3439
  • 270.34
  • 105682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Everton'da yeni hoca için tek aday Jorge Jesus!

Marco Silva'yı takımdan göndermeyi planlayan Everton, Jorge Jesus'u gündemine aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Sezona iyi başlayamadığı gibi son maçta açık ara favori olmasına rağmen evinde Norwich City’e 2-0 kaybeden Everton’da Marco Silva ile yolların ayrılması beklenirken, İngiliz kulübünün yeni hoca arayışlarına koyulduğu bildirildi.

BREZİLYA LİGİ'NDE DE ŞAMPİYON

Bir dönem Everton’da görev alan David Moyes ve Eddie Howe ile ilgilenen ‘Mavilerin’ asıl hedefindeki teknik adamın Jorge Jesus olduğu belirtilirken, Sportif Direktör Marcel Brands’ın şampiyon çalıştırıcıyla bir araya gelmeyi düşündüğü ifade edildi. Kariyerinde daha önce Benfica, Sporting Lisbon gibi önemli takımları çalıştırdığı gibi Flamengo’nun başında Libertadores Kupası’nı kaldıran Jorge Jesus’un Everton’a sıcak baktığı kaydedilirken, anlaşmanın eli kulağında olduğu vurgulandı.

Bu sezon Cenk Tosun’a yeteri kadar forma şansı vermeyen Marc Silva 13 haftada sadece 14 puan toplayabildi.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA