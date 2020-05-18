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Spor

Everton'dan taraftarlara ücret iadesi

İngiltere'nin Everton kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş tribünlerle oynanacak sezonda evindeki son 5 maça bileti olan taraftarına talep ederlerse para iadesi yapacağını açıkladı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:45
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Everton'dan yapılan yazılı açıklamada, başvuru yapan taraftarların para iadesi alabileceği, isterlerse ise sezonun geri kalanı için ödedikleri parayı kulübe bağışlayabileceği ifade edildi.

Everton'ın bu uygulaması, salgın kapsamında futbolda maçların seyircisiz oynanması durumunda kombine kart sahiplerinin hakları hakkında örnek teşkil edecek bir adım oldu.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman taraftarsız olarak yeniden başlatılarak bitirilmesi hedefleniyor.

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