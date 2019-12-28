STAR SPOR 28.12.2019 09:35 - Güncelleme: 28.12.2019 09:35

GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’ye İngiltere’den sürpriz müşteri.

Marco Silva’nın görevine son verdikten sonra takımın başına Carlo Ancelotti’yi getiren Cenk Tosun’un takımı Everton, İtalyan hocasının isteği üzerine Nzonzi’ye talip oldu. Mavi-Beyazlılar’ın 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Ocak ayında renklerine bağlamak için hem Galatasaray hem de Roma ile görüştüğü bildirildi. Cim-Bom da kadroda düşünülmeyen Nzonzi’nin ayrılmasına sıcak bakıyor.