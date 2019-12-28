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Spor

Everton'ın yeni hocası Ancelotti Nzonzi'ye talip

GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’ye İngiltere’den sürpriz müşteri.

STAR SPOR28.12.2019  09:35 - Güncelleme: 28.12.2019  09:35

GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’ye İngiltere’den sürpriz müşteri.

Marco Silva’nın görevine son verdikten sonra takımın başına Carlo Ancelotti’yi getiren Cenk Tosun’un takımı Everton, İtalyan hocasının isteği üzerine Nzonzi’ye talip oldu. Mavi-Beyazlılar’ın 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Ocak ayında renklerine bağlamak için hem Galatasaray hem de Roma ile görüştüğü bildirildi. Cim-Bom da kadroda düşünülmeyen Nzonzi’nin ayrılmasına sıcak bakıyor.

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