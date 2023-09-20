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Spor

Evin Demirhan Yavuz'dan olimpiyat kotası geldi

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Evin Demirhan Yavuz'dan olimpiyat kotası geldi
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Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde etti

Başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda Evin Demirhan Yavuz, bireysel sporcu olarak mücadele eden Kseniya Stankevich'i repesaj maçında 11-2 yenerek üçüncülük müsabakasına çıktı.

Avrupa şampiyonu Evin, bronz madalya karşılaşmasında olimpiyat üçüncüsü ABD'li Sarah Hildebrandt'a 5-0 mağlup oldu.

Kolombiyalı Alisson Cardozo ile karşılaştığı olimpiyat kota müsabakasını 4-1 kazanarak kadınlar 50 kiloda ilk 5'e giren Evin, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Böylece Belgrad'da olimpiyat kotası elde eden Türk güreşçi sayısı dörde ulaştı.

Kadınlarda bir diğer olimpik sıklet 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Elvira Kamaloğlu, bronz madalya müsabakasında Nijeryalı Odunayo Folasade Adekuoroye'ye 9-5 yenildi.

Polonyalı Anhelina Lysak ile olimpiyat kota müsabakasında karşı karşıya gelen Elvira, rakibine tuşla yenilerek Paris 2024 vizesi alamadı.

Gündüz seansında olimpik olmayan 65 kiloda Kanadalı Aleah Nickel'i repesaj müsabakasında tuşla geçen Kadriye Aksoy, bronz madalya maçında Çinli Lili Lili'ye mağlup olarak kürsüye çıkamadı.

JAPON GÜREŞÇİLER GÜNÜ DOMİNE ETTİ

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün yapılan kadınlar 50, 57, 65 ve 76 kilo madalya müsabakalarının ardından kürsünün zirvesinde Japon güreşçiler yer aldı.

50 kilo finalinde Moğol Otgonjargal Dolgorjav'ı teknik üstünlükle geçerek altın madalya kazanan Yui Susaki, kariyerindeki 4. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

57 kiloda altın madalyayı boynuna takan 22 yaşındaki Japon Tsugumi Sakurai, üst üste 3. kez dünya şampiyonu oldu.

65 kiloda Nonoka Ozaki, 76 kiloda ise Yuka Kagami dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kadınlarda dün 55 kiloda da Japon Haruna Okuno altın madalyanın sahibi olmuştu.

  • Dünya Güreş
  • Evin Yavuz
  • Olimpiyat Kota

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