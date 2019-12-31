Evinde en başarılı takım Sivasspor

Kırmızı-beyazlılar, ayrıca ligdeki 18 takım içinde evinde en başarılı ekip olmayı da başardı. Rıza Çalımbay'ın takımı, sahasında oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 25 puan toplayan Sivasspor, iç sahada rakiplerine üstünlük kurdu.
Sivasspor'un evinde oynadığı mücadeleler şöyle:
Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
Deplasmanda 5. sırada
Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçtan 3'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı. Yiğidolar, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Deplasmanda 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivas, kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2.17 puan ortalaması yakaladı.