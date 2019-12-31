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Spor

Evinde en başarılı takım Sivasspor

Süper Lig’in ilk devresini 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 9 maçtan 8’ini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca sahasında 25 puan toplayarak iç sahada en başarılı ekip olmayı da başardı.

İHA31.12.2019  13:09 - Güncelleme: 31.12.2019  13:09
Süper Lig'in ilk yarısını 37 puanla zirvede tamamlayan Sivasspor, tarihi bir başarıya imza attı. Yiğidolar, 17 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan topladı. Evinde 19 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ayrıca ligdeki 18 takım içinde evinde en başarılı ekip olmayı da başardı. Rıza Çalımbay'ın takımı, sahasında oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 25 puan toplayan Sivasspor, iç sahada rakiplerine üstünlük kurdu.


Sivasspor'un evinde oynadığı mücadeleler şöyle:


Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 3
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0
Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 - Göztepe: 0

Deplasmanda 5. sırada


Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçtan 3'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı. Yiğidolar, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Deplasmanda 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivas, kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2.17 puan ortalaması yakaladı.

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