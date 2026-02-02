Sarı kart gören Lemina, Ç.Rizespor maçında cezalı.

Gabriel Sara son 3 lig maçında 4 kez ağları sarstı.

Cardoso'nun 69'da kaydettiği gol ofsayta takıldı.

Taraftarının desteğini alan Galatasaray, evinde yine baskılı başladı. 7. dakikada Yunus Akgün'ün ortasında Kayserisporlu Opoku, ters bir vuruş yaparak topu ağlarına gönderdi. Golden sonra ön alan presini bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, Osimhen ve Noa Lang ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 24'te Denswil'in kaleci Bilal'e pası kısa düştü, araya giren Osimhen 26'lık file bekçisinin müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıda Nijeryalı yıldız hata yapmadı, CimBom devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarının başında Osimhen, net gol fırsatını kaçırdı. Son maçların formda ismi Gabriel Sara 60. dakikada sahneye çıktı, Osimhen'in asistinde şık bir gol kaydetti. 3-0 geriye düşen konuk ekip, oyuna ortak olmakta zorlandı. Kendi yarı sahasına hapsolan Kayserispor'un 69'da Cardoso ile bulduğu gol ofsayta takıldı. 90+4'te bu kez Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi penaltıda hata yapmayarak 'Aşkın Olayım' söyletti.