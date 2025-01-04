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Spor

Evra: Maguire'ye kaptanlığı geri verin

Manchester United'ın eski oyuncularından Patrice Evra, Harry Maguire'ye kaptanlık bandının yeniden verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 16:34 - Güncelleme:
Evra: Maguire'ye kaptanlığı geri verin
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Manchester United'ın eski futbolcularından Patrice Evra, Harry Maguire ile ilgili bir yorum yaptı.

Evra, kulübün teknik direktörü Ruben Amorim'in Maguire'nin liderliğini övdüğü bir haberin altına, "Ona kaptanlığı geri verin! Yaşadığı onca şeyden sonra direnç ve liderlik gösterdi." ifadelerini yazdı.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanacaklarını söylemişti.

Manchester United'da bu sezon 16 maçta süre bulan İngiliz savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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