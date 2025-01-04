Evra: Maguire'ye kaptanlığı geri verin

Manchester United'ın eski futbolcularından Patrice Evra, Harry Maguire ile ilgili bir yorum yaptı.

Evra, kulübün teknik direktörü Ruben Amorim'in Maguire'nin liderliğini övdüğü bir haberin altına, "Ona kaptanlığı geri verin! Yaşadığı onca şeyden sonra direnç ve liderlik gösterdi." ifadelerini yazdı.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanacaklarını söylemişti.

Manchester United'da bu sezon 16 maçta süre bulan İngiliz savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşadı.