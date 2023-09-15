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Spor

Eyüp Aydın: Çocukluk aşkıma geldim

Galatasaray'ın Bayern Münih AG'den kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

AA15 Eylül 2023 Cuma 22:39 - Güncelleme:
Eyüp Aydın: Çocukluk aşkıma geldim
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Galatasaray'ın Bayern Münih AG'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, taraftarın huzuruna çıkmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibe imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Eyüp Aydın, transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Benim için çok büyük bir gurur. Galatasaraylıyım ve çocukluk aşkıma geldim. Taraftarla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Onların karşısında oynamak istiyorum. Fenerbahçe maçında stadyumdaydım, onların gözlerinin önünde sahaya çıkmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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