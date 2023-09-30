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Spor

Eyüp Aydın: Çok uzun bir süreçti

Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2023 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Eyüp Aydın: Çok uzun bir süreçti
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Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Eyüp Aydın yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Çok uzun bir süreçti, 1 yılı aşkın bir süreçti. En önemli etken Erden Abim, Fatih Abim ve Okan Hocam'dı. Projeleri beni tatmin etti ve beni çok mutlu etti bu proje." dedi.

Eyüp Aydın ayrıca, "Bu büyük taraftarın önünde olmak çok büyük gurur. Hocam şans verirse inşallah sahaya çıkabilirim. Çok iyi çalıştık ve çok konsantreyiz. İyi bir sonuç alıp Manchester United maçına bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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