Eyüpspor 0 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor ve Samsunspor, tarihlerindeki 8. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 7 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini Samsunspor kazanırken, Eyüpspor ise galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'da oynanan 3 maçta ise Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

1. LİG'DE İLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

Geride kalan maçlarda Eyüpspor 19 maçta topladığı 41 puanla en yakın rakibinin 6 puan uzağında zirvede yer aldı. Eyüpspor'u 19 maçta 35 puan toplayan Samsunspor takip etti. Galip gelen takımın zirve yolunda büyük moral kazanacağı karşılaşmayı Spor Toto 1. Lig'de ilk kez düdük çalacak olan hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Abdülhamit Söyler ve Serhat Sağır yapacak.

Eyüpspor geride kalan 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 41 puan topladı. Rakip filelere 26 gol gönderen İstanbul temsilcisi, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Bu sezon kendi sahasında 10 maça çıkan İstanbulspor, bu maçların 9'unu kazanırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor 19 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 30 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar kendi sahasında 16 gol gördü. Deplasmanda oynadığı 9 maçın sadece 3'ünü kazanabilen Samsunspor, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Eyüpspor ve Samsunspor arasındaki 8. maç, 22 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Eyüp Stadı'nda oynanacak.