Eyüpspor Adana'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Son 3 haftada 10 puan toplayan Eyüpspor, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 11. maçında 9. kez yenildi ve 2 puan ile son sırada kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak.