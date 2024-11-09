İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2024 Pazar / 9 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eyüpspor Adana'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Adana Demirspor'u Ahmed Kutucu'nun golüyle mağlup etti.

9 Kasım 2024 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Eyüpspor Adana'dan 3 puanla döndü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Son 3 haftada 10 puan toplayan Eyüpspor, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 11. maçında 9. kez yenildi ve 2 puan ile son sırada kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.