İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
Spor

Eyüpspor başkanını seçti

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda başkan Murat Özkaya, yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

AA19 Haziran 2022 Pazar 12:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Eflatun-sarı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2019'dan bu yana başkanımız olan Murat Özkaya, gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Aynı paylaşımda, yönetim kurulu üyelerinin değiştiği de ifade edildi.

Eyüpspor yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle sıralandı:

Yönetim Kurulu asıl üyeler: Fatih Kulaksız, Hasan Alas, Dursun Ali Akyıldız, Eyüp Demir, Mecid Kahraman, Oktay Tüzen, Halit Dokur, İmam Gazali Hiradağı, Celal Aktürk, Mustafa Çelik, Mehmet Öztürk, Ahmet Bayhan.

Yönetim Kurulu yedek üyeler: Kenan Kar, Yasin Akyüz, Gürkan Güven Güngör, Serdar Karakaya, Fikri Aygen

Denetleme Kurulu asıl üyeler: Adem Hanedar, Ömer Erdoğan, Metin Çırpan.

Denetleme Kurulu yedek üyeler: Aydın Bora, Ali Elgün, Mehmet Kaleli

  • Eyüpspor
  • Murat Özkaya
  • 1 Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.