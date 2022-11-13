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Spor

Eyüpspor, başkentte 2 golle kazandı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

AA13 Kasım 2022 Pazar 21:49 - Güncelleme:
Eyüpspor, başkentte 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Bu sonuçla ligde lider Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, galibiyet hasreti 10 maça çıkan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem Özbay

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Mert Kula, Muhammed Bayır, Gökhan Gül, Grechyshkin (Dk. 86 Aksel Aktaş), Barış Alıcı, Serdarcan Eralp, Belyaev (Dk. 76 Ahmet Arda Tuzcu), Gökhan Altıparmak

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Badji (Dk. 57 Dibba), Ahmed Ildız (Dk. 83 Bekir Yılmaz), Sekidika (Dk. 46 Ezeh), Sinan Kurt, Babel (Dk. 90+4 Can Bayırkan), Eze (Dk. 90+4 Mete Kaan Demir)

GOLLER: Dk. 76 Babel (Penaltıdan), Dk. 85 Dibba (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Ahmed Ildız, Dk. 80 Ömer Bayram, Dk. 90+2 Babel (Eyüpspor), Dk. 78 Muhammed Bayır, Dk. 90+1 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

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