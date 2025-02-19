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Spor

Eyüpspor, Beşiktaş mesaisinde

Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın çalışmalarını sürdürdü.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Eyüpspor, Beşiktaş mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak ikas Eyüpspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Eyüp Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yoğun kar yağışı altında yapıldı.

Teknik direktör Arda Turan'ın takımla konuşmasının ardından idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Eflatun-sarılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

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