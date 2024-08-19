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Spor

Eyüpspor, Bodrum FK karşısında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Eyüpspor, sahasında Bodrum FK'yı 4-1 mağlup etmesini bildi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Eyüpspor, Bodrum FK karşısında hata yapmadı
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Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Eyüpspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gianni Bruno, 55. dakikada Mame Thiam, 86. dakikada Samu Saiz ve 90+5. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bodrum FK'nin golü 30. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçını tribünden takip etti.

Zdravko Dimitrov, Bodrum FK'nin Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki puanını 4'e çıkardı. Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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