Spor

Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Eyüpspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

12 Aralık 2025 Cuma 12:18
Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanında
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük 14.30'da çalacak.

Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, averajla 16. sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırılan Orhan Ak, Rize deplasmanında da takımının başında yer alamayacak.

İstanbul temsilcisinde uzun süreli sakatlığı bulunan Luccas Claro'nun yanı sıra menisküs ameliyatı edilen Lucas Felipe Calegari ile sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, mücadelede forma giyemeyecek.

Eyüpspor'da geçen hafta Kayserispor ile oynanan maçta sarı kart cezalarından dolayı görev yapamayan Kerem Demirbay ve Mame Thiam, şans verilmesi halinde yarın sahadaki yerlerini alacak.

