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Spor

Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Süper Lig'in 18. haftasında ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor'a konuk olacak.

AA3 Ocak 2025 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Bu sezon ligde geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 27 puanla 5. sırada yer aldı.

Ev sahibi Antalyaspor ise 16 karşılaşmada sahadan 6 kez sahadan galip ayrıldı. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan Akdeniz temsilcisi, 7 mücadelede ise mağlup oldu ve 21 puan ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.

ikas Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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