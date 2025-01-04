Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor deplasmanda Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32. dakikada Mame Thiam, 35. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam, 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 48. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, iç sahada Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray'ın (3-0) ardından üçüncü mağlubiyeti alan Antalyaspor 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Eyüpspor haftayı BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.

6. dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.

35. dakika penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3

47. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutu üstten az farkla auta gitti.

48. dakikada Van de Streek'in sağ ayağının dışıyla yaptığı güzel ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri, yerden sert vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-3

62. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ampem, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 1-4

66. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci Berk'e kurtardı. Dönen topta Larsson'un şutunu yine Berke kurtarıp kornere çeldi.

75. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Samudio, dk. 66) Kaluzinski, Soner Dikmen (Safuri dk. 11), Larsson (Milosevic dk. 83), Van de Streek (Gerxhaliu dk. 83), Gaich (Djenepo dk.66)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Alex de Souza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Emre Akbaba dk. 74), Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 63), Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (Emre Mor dk. 63), Ahmed Kutucu (Dorukhan Toköz dk. 85), Ampem, Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Saiz, Hüseyin Maldar, Birkan Tetik, Bruno

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Goller: Safuri (dk. 48) (Antalyaspor), Thiam (dk. 32 ve 36 pen.), Ahmed Kutucu (dk. 41), Ampem (dk.62) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Thalisson (Antalyaspor), Vezo, Caner Erkin, Tayfur Bingöl (Eyüpspor)