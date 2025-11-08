İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Eyüpspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

8 Kasım 2025 Cumartesi 10:54
Eyüpspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 11 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Eyüpspor, oynadığı son 5 maçta 4 puan toplayabildi.

Samsunspor ise geride kalan haftalarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 20 puan toplayarak 4. sırada kendine yer buldu.

Eflatun-sarılı takımda sakatlığı bulunan Luccas Claro, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

