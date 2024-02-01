Eyüpspor, Erencan Yardımcı için belirlenen bonservisi açıkladı!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Pendikspor'da kiralık oynayan futbolcuları Erencan Yardımcı için konuştu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'de 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü de durumu hakkında bilgi aldı. Erencan, bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak." dedi.

İSTENİLEN BONSERVİS AÇIKLANDI

Genç forvet için istedikleri bonservisi de açıklayan Kulaksız, "Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon euro. 4 sene önce 400 bin euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir." ifadelerini kullandı.

Performansıyla birçok kulübü peşine takan Erencan Yardımcı, Pendikspor formasıyla 19 maçta forma giyfi ve 6 gol, 1 asist yaptı.