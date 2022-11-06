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Spor

Eyüpspor evinde Altınordu'yu affetmedi

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

AA6 Kasım 2022 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Eyüpspor evinde Altınordu'yu affetmedi
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 yendi.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Burak Cansız

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Dk. 90+4 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 40 Badji), Babel, Dibba (Dk. 84 Mete Kaan Demir), Eze

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş (Dk. 89 Yusuf Arslan), Sami Satılmış (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Metehan Yilmaz, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı (Dk. 55 Kürşad Sürmeli)

GOLLER: Dk. 25 Alpaslan Öztürk, Dk. 58 Ahmed Ildız (Eyüpspor), Dk. 89 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Metehan Yilmaz, Dk. 83 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 87 Alpaslan Öztürk (Eyüpspor)

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