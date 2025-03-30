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Spor

Eyüpspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Mart 2025 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Eyüpspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak
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Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında yarın ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor'un 44 puanı bulunuyor.

Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi, 6 beraberlik yaşayan RAMS Başakşehir ise 36 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

ikas Eyüpspor'da kart cezalıları Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Eflatun-sarılı takımda sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Taras Stepanenko, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'ün de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir'de ise kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Onur Ergün, karşılaşmada görev yapamayacak.

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