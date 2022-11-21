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Spor

Eyüpspor evinde fırtına gibi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, bu sezon evinde oynadığı 8 mücadelenin hepsini kazandı.

IHA21 Kasım 2022 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Eyüpspor evinde fırtına gibi
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Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 33 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor, iç saha performansıyla da zirvede yer alıyor. İstanbul temsilcisi, aldığı 10 galibiyetin 8'ini evindeki karşılaşmalarında elde etti. Söz konusu mücadelelerde 18 gol atan Eyüpspor, ağalarında ise yalnızca 5 gol gördü. Eflatun-sarılılar, 33 puanın 24'ünü ev sahibi olduğu karşılaşmalarda kazandı.

Eyüpspor'un en skorer ismi ise Emeka Eze olarak dikkat çekiyor. Nijeryalı forvet, 14 müsabakanın hepsinde ilk 11'de başladı ve takımına 6 gol, 2 asist katkısı yaptı.

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