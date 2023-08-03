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Spor

Eyüpspor, İbrahim Akdağ'ın ayrılığını açıkladı

Trendyol 1. Lig takımı Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Eyüpspor, İbrahim Akdağ'ın ayrılığını açıkladı
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Trendyol 1. Lig'in köklü ekiplerinden Eyüpspor, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya katılan ve 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.

Açıklamada, "İbrahim Akdağ'a Eyüpspor'a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

İbrahim Akdağ, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 27 kez 1. Lig müsabakasına çıkıp 1 gol kaydetti.

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