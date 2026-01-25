Eyüpspor ile Beşiktaş 4. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet neticesinde topladığı 32 puanla 5. sırada haftaya başladı. Eflatun-sarılılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

4. RANDEVU

Eyüpspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 3 müsabakayı da siyah-beyazlılar kazandı. Bu maçlarda Kartal, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde de 3 gol gördü.

Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

LİGDE SON 7 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile de berabere kaldı. Kartal ligde son yenilgisini 11. haftada sahasında oynadığı Fenerbahçe'ye karşı aldı.

KADROYA TAKVİYE YAPILMADI

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya henüz yeni bir isim dahil olmadı. Bu dönemde Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ise takımdan ayrıldı.

NDİDİ SAKAT, ABRAHAM BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Ndidi, Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmelerine devam eden Tammy Abraham'ın ise müsabakada forma giyip, giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

FELİX UDUOKHAİ CEZALI, 3 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sarı kart cezalısı olduğu için Eyüpspor karşısında oynayamayacak. Alman futbolcu, bu sezon Corendon Alanyaspor, Başakşehir, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında da 3 futbolcu yer alıyor. Emirhan Topçu, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü Eyüp karşısında sarı kart görmeleri halinde ligde gelecek hafta Konyaspor ile Dolmabahçe'de oynanacak müsabakada cezalı olacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Tiago Djalo'nun ise cezası sona erdi. Portekizli stoper, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayabilecek.

YASİN KOL YÖNETECEK

Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak.