3 Ekim 2025 Cuma
Spor

Eyüpspor, Kocaelispor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

3 Ekim 2025 Cuma 10:32
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligdeki son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Eyüpspor, bu süreçte 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.

Geride kalan 7 haftada sadece Corendon Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaran eflatun-sarılı ekip, 5 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sezonda henüz 3 puan sevinci yaşayamayan Kocaelispor ise 7 haftada aldığı 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle sıralamada son basamakta yer alıyor.

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

