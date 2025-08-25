Eyüpspor ligde siftah yaptı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Svit Seşlar ile 68. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Alanyspor'un tek golünü ise dakika 67'de penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Alanyaspor ise ligde 1 maç eksik ile 1 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Eyüpspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.