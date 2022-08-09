İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8938
  • EURO
    18,311
  • ALTIN
    1032.76
  • BIST100
    2785.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı
Spor

Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fluminense'de forma giyen 30 yaşındaki Luccas Claro'yu renklerine bağladı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 21:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Eyüpspor, Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fluminense forması giyen Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu renklerine bağladı. Luccas Claro'ya 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

Ülkesinin Coritiba takımında Ocak 2011'de A takıma yükselen Claro, 6 sezon bu ekibin formasını terletti. 2016-2017 sezonunun devre arasında o dönem Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne transfer olan 30 yaşındaki stoper, başkent temsilsinde 2,5 sezon kaldı.

Süper Lig'de 38, 1. Lig'de 31 maçta forma giyen Claro, Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıktı. Brezilyalı stoper, 2019-2020 sezonu öncesinde Fluminense ile anlaşarak ülkesine döndü.

Tecrübeli oyuncu, Brezilya 1. Futbol Ligi'nde iki takım formasıyla 184 maça çıktı. Luccas Claro, kariyerindeki 3 takımda toplam 305 müsabakada forma giydi ve 13 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.