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Spor

Eyüpspor, Manisa FK'yı 4 golle devirdi

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 4-0 mağlup etti.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
Eyüpspor, Manisa FK'yı 4 golle devirdi
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Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, Manisa FK'yi 4-0 yendi.

Eflatun-sarılılar, 25. dakikada Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı kaçırdı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 71 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Sekidika (Dk. 71 Babel), Recep Niyaz (Dk. 86 Can Bayırkan), Dibba (Dk. 86 Murat Uçar), Eze (Dk. 90 Mete Demir)

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Stark, Mert Kuyucu (Dk. 71 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Batuhan Kör), Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 53 Fırat Sarı), Diallo (Dk. 53 Mehmet Uysal), Adem Büyük

GOLLER: Dk. 47 ve 87 Eze, Dk. 51 Uğur Demirok, Dk. 80 Recep Niyaz (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Sekidika (Eyüpspor), Dk. 45 Diallo (Manisa FK)

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