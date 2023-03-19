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Spor

Eyüpspor, Manisa FK'yi tek golle yendi

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

IHA19 Mart 2023 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Eyüpspor, Manisa FK'yi tek golle yendi
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Kaan'ın rakip ceza sahası çizgisinin hemen sağından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen topu kaleci Harun son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

11. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

30. dakikada Thill'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ömer son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

34. dakikada Thill'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Claro topuğuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Ters ayakta yakalanan kaleci Ömer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı konrere çeldi.

47. dakikada sol kanattan Dibba'nın kafa pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Thill'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

57. dakikada sol kanattan Ömer'in kullandığı kornerde ön direkte Taşkın'ın dokunduğu top sonrası kale çizgisi önünde oluşan karambolde son olarak topa vuran Dibba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

71. dakikada savunmadan atılan topa ceza sahası içerisinde Adem'in kafayla yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Harun, son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Burak Şeker xx, Gökhan Barcın xx, Oğuz Terzi xx

Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Ayberk x (Muhammet Taha dk. 85 ?), Domgjoni x, Ba xx, Kaan xx, Serkan xx (Gakpa dk. 78 x), Burak Altıparmak xx, Diallo x (Tabla dk. 63 xx), Junior Fernandes xx, Anıl x (Adem dk. 63 x), Burak Çoban x(Muhammed Mert dk. 78 x)

Yedekler: Birkan, Prib, Umut Erdem, Mehmet Uysal, Metehan

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Eyüpspor: Harun xx, Cenk Ahmet xx, Uğur xx, Claro xx, Ömer Bayram xx, Taşkın xx, Sinan xx (Alpaslan dk. 90+1 ?), Halil xx (Mehmet Murat dk. 90+1 ?), Thill xx (İbrahim Akdağ dk. 71 xx), Babel xx (İbrahim Yılmaz dk. 85 ?), Dibba xxx (Umut dk. 72 xx)

Yedekler: Cengiz Alp, Del Valle, Sarper, Ahmet Özkaya, Berkan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Dibba (dk. 57) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Domgjoni, Burak Altıparmak (Manisa FK), Dibba, Taşkın (Eyüpspor)

  • Manisa FK
  • Eyüpspor
  • Pa Dibba

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