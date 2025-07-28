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Spor

Eyüpspor, Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 22 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
Eyüpspor, Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, son olarak Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Metehan Altunbaş'a Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, imza töreninde "Metehan, 2003 doğumlu ve gelecek vadeden önemli bir oyuncu. Takımımızdaki Türk oyuncu sayısını artırmak adına potansiyelli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. İnşallah faydalı olacak, iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." açıklamalarını yaptı.

Genç santrfor ise ikas Eyüpspor'a katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Burada geçireceğim dönemde hem kendimi geliştirmek hem de takımıma katkı sağlamak istiyorum. Yeni bir ortam, yeni hedefler ve benim için önemli bir fırsat. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Metehan Altunbaş, Adanaspor formasıyla geçen sezon lig ve kupadaki 34 maçta 4 gol attı.

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