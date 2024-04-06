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Spor

Eyüpspor, şampiyonluk için sahada olacak

Son 6 haftaya lider giren Eyüpspor sahasında ağırlayacağı Altay'ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Eyüpspor, şampiyonluk için sahada olacak
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Trendyol 1. Lig'de son 6 haftaya lider giren Eyüpspor, yarın konuk edeceği Altay'ı yenmesi halinde adını Süper Lig'e yazdırmayı garantileyecek.

Eyüp Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.

Eyüpspor, ilk 2 sıradaki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de son 6 hafta öncesinde 3. ve 4. durumdaki Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un 16 puan önünde yer alıyor. İstanbul temsilcisi, yarınki maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Son 6 haftaya 15 puanla 17. sırada giren Altay ise yarınki maçta mağlup olması ve otuzar puana sahip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un en az 1 puan kazanması halinde lige veda edecek.

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