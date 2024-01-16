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Spor

Eyüpspor, Samuel Saiz'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Sivasspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Samuel Saiz'i kadrosuna kattı.

AA16 Ocak 2024 Salı 15:08 - Güncelleme:
Eyüpspor, Samuel Saiz'i renklerine bağladı
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Eyüpspor, Süper Lig temsilcisi EMS Yapı Sivasspor'dan Samuel Saiz'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saiz'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Girona takımından Sivasspor'a transfer olan Saiz, kırmızı-beyazlı formayla 35 resmi müsabakada 9 kez gol sevinci yaşadı.

Transferle ilgili görüşlerine yer verilen Eyüpspor Kulübü Asbaşkan Fatih Kulaksız, yardımlarından dolayı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerine teşekkür ederek, "Samuel Saiz, Avrupa'da ve Türkiye Süper Ligi'nde kendisini kanıtlamış, önemli bir futbolcu. Şampiyonluk yolunda bize ciddi katkı vereceğine inanıyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saiz ise eski takımı Sivasspor'a kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Eyüpspor camiasına gelmekten dolayı gurur duyuyorum. Buradaki hedeflerimiz büyük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve bu aileye gerek saha içinde gerekse saha dışında layık olmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

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