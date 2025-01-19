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Spor

Eyüpspor seriye bağladı

Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Eyüpspor seriye bağladı
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Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Mame Thiam attı.

Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüpspor, 33 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Bodrum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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