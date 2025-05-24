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Spor

Eyüpspor sezonu kazanarak tamamladı

Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
Eyüpspor sezonu kazanarak tamamladı
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Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mame Thiam ve 42. dakikada Prince Ampem attı. Antalyaspor'un tek golünü 87. dakikada Adolfo Gaich attı.

Eyüpspor, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte sezonu kapattı. Eyüpspor, ligin son haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacak.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

ARDA TURAN'A GİTTİLER

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Onvo Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ikas Eyüpsor'da savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Ampem yerden düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

ikas Eyüpspor'da futbolcular golün ardından Teknik Direktör Arda Turan'a giderek, genç teknik adamla golün sevincini paylaştı. Bu dakikalar veda olarak yorumlandı.

ikas Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'ın ismi bir süredir Shakhtar Donetsk'le anılıyordu.

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