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Spor

Eyüpspor, Sivas'ta 3 puana tek golle uzandı

Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 21:20 - Güncelleme:
Eyüpspor, Sivas'ta 3 puana tek golle uzandı
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Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte puanını 7 yaptı ve 3 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise üçüncü haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Eyüpspor, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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