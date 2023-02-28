Eyüpspor tek golle kazandı, liderliğe yükseldi

Spor Toto 1. Lig 23. hafta erteleme maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ev sahibi ekipte Pa Dibba topu filelere gönderirken, pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR'da yapılan ilk incelemenin ardından maçın hakemi Oğuzhan Aksu, orta noktayı gösterdi ve gol geçerli sayıldı. Eyüpsporlu futbolcuların gol sevincinin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Aksu, bu kez saha kenarından pozisyonun ceza alanındaki vuruş anını izledi. Aksu, pozisyonda kaleci Diogo Sousa'ya engelleme olduğu gerekçesiyle ofsayt kararı verdi ve golü iptal etti.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Yusuf Susuz

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ, Taşkın İlter, Halil Akbunar (Dk. 84 Babel), Recep Niyaz (Dk. 84 Sinan Kurt), Del Valle (Dk. 61 Pa Dibba), Mustafa Pektemek (Dk. 78 İbrahim Yılmaz)

BODRUMSPOR: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Dk. 85 Orgill), Gökdeniz Bayrakdar, Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın (Dk. 90+6 Hakan Yeşil), Kenan Özer (Dk. 75 Aminu Umar), Celal Dumanlı (Dk. 46 Koray Kılınç)

GOL: Dk. 76 İbrahim Akdağ (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 47 Mustafa Pektemek (Eyüpspor), Dk. 76 Musah Mohammed (Bodrumspor)