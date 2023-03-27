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Spor

Eyüpspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı

Eyüpspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Eyüpspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı
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Eyüpspor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti.

Bu sezon Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor ligdeki ilk 17 maçta 1 mağlubiyet görürken, son 10 maçta 5 yenilgi yaşamıştı.

  • Eyüpspor
  • İbrahim Üzülmez
  • Teknik Direktör

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