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Spor

Eyüpspor yarın Trabzonspor deplasmanında olacak

Süper Lig'in 23. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor zorlu Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

AA9 Şubat 2025 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Eyüpspor yarın Trabzonspor deplasmanında olacak
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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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