İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7813
  • EURO
    20,2326
  • ALTIN
    1136.66
  • BIST100
    4959.09
Spor

Eyüpspor yeni golcüsünü buldu

Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan Eyüpspor, İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Eyüpspor yeni golcüsünü buldu
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, İstanbulspor forması giyen santrfor İbrahim Yılmaz'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olmuş önemli bir ismi Eyüpspor'a kazandırdığımız için mutluyuz. İbrahim'in, Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon 18 golle Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olan İbrahim Yılmaz ise, "Sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Bir semtin rüyasını gerçekleştirmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon İstanbulspor forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 19 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Eyüpspor, dün Emeka Eze'yi sezon sonuna kadar İstanbulspor'a kiralamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.