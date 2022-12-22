Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, en büyük hayalinin Luka Modric'i Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti. Ronaldo'yu da isteyebileceğini dilet getiren Özkaya, "Ekonomik olarak bunlar mümkün değil. Bizim asıl hedefimiz kendi Ronaldo ve Modriclerimizi yetiştirmek olmalı" şeklinde konuştu.

D Smart'ta yayınlanan Gündem Özel programında Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Demirören Haber Ajansı'ndan Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı.

Murat Özkaya, kulüplerin yönetim sıkıntısı olduğunu vurgulayarak "1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olduktan sonra kulüplerle birlikte yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Elimizde bir spor yasası var. Bu yasanın iyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama bu yasayı düzeltebilecek paydaşlarımız var. Sorunun ana kaynağı Türk sporundaki kulüp yönetimi. Geçtiğimiz 20 senede Süper Lig'e 60 takım çıkmış ve her kulüp her şeyin daha güzel olacağını düşünmüş. Herkes sizden birşeyler bekliyor ve üzerinize ağır bir yük biniyor. Bu baskıyla yıldız oyuncular alınıyor. Uzun sözleşmeler yapılıyor ve sonrasında bu oyuncular kulüpten gitmiyor. İşler beklendiği gibi gitmiyor. Süper Lig'e çıkan takımların çoğu düşmüş. Bu alınan oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor ve kulübün üzerinde yüklü bir maddi külfet kalıyor. Kontratlar devam ederken kur farkı çıkıyor. Sözleşmesi devam eden oyuncuların yanı sıra yeni oyuncular da almak gerekiyor. Borç bu şekilde katlanarak büyüyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çok sert kurallar getirmemiz gerekiyor. Yeni yasa bunu destekliyor ama caydırıcı şekilde cezalar da verilmesi gerekiyor. Kulüplerimiz önemli değerler ve ayakta tutup sahip çıkmak zorundayız. Bizim kulüp başkanlarının önüne kuralları koymamız gerekiyor. Bu kuralların dışına hareket edilmeyecek şekilde olacak. Futboldaki en büyük sıkıntı sürdürülebilirlik. Alttan gelen kulüplerin Süper Lig'e çıkması için bazı kriterleri olması gerek. Ben takımımı bir yere getirdim. Artık Kulüpler Birliği Başkanı olarak kulüpleri belli bir yere getirmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"KENDİ RONALDO VE MODRİCLERİMİZİ YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Murat Özkaya en büyük hayalinin Luka Modric'i Türkiye'ye getirmek olduğunu söyleyerek,"Cristiano Ronaldo'yu almak ister misiniz ?" sorusuna ise, "Tabi ki isterim. Ama ekonomik olarak mümkün değil. Bizim asıl hedefimiz kendi Ronaldo ve Modriclerimizi yetiştirmek olmalı" dedi.

Murat Özkaya altyapı konusuna da değinerek, "Altyapılarımız kötü değil. Sistemimiz doğru değil. Altyapıdan oyuncularımız çıkıyor. Altınordu gibi örnekler var. Biz gidip yabancı bir oyuncuya ne yapacağını bilmeden kontrat yapıp parasını ödüyoruz. Ama altyapıya harcamıyoruz. Ben de bir kez hata yaptım. Şu anda takımda olmayan bir oyuncuyu ben almak istemiştim. Ama istediğimiz verimi alamadık. Bu para gitti. 300 bin Euro'ya alamadığım bir oyuncu başka bir kulübe 900 bin Euro'ya gitti. Ağır kurallar gelmeden Türk futbolu iyiye gitmez. Türk futbolunda hatayı hep birlikte yapıp bir kişiye yüklüyoruz" dedi.

"TFF BAŞKANI VE YÖNETİMİ ÇOK MÜCADELE EDİP DOĞRU İŞLER YAPIYOR"

TFF ile ilişkilerine değinen Murat Özkaya, "Mehmet Büyükekşi beni arayıp sorunları konuşalım dedi. Sayın Büyükekşi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Uzun zamandır görmediğimiz bir sevgiyle bize kucak açtı. Çok mücadele edip doğru işler yapıyor. Umarım ilişkimiz bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"BERKE'Yİ SÜPER LİG'E ÇIKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNEREK ALDIK"

Eyüpspor'un performasını değerlendiren Özkaya, "Kısa, orta ve uzun vade hedeflerimiz vardı. Kısa vade hedeflerimizi hızla yapıyoruz. Orta vadede tesisleşme vardı, tesislerimiz bitti. Yan taraftaki araziyi de aldık ve büyüteceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Eyüpspor'un ligde kalıcı domine eden ve yetiştirici bir takım olmasını hedefliyoruz. Genç oyuncularımız gelmeye başladı. Ligdeki performansımız övülüyor, biz bu takımı kurarken, eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Çok gol yiyorduk. Savunma ve stopere önemli transferler yaptık. Son olarak Berke Özer'i aldık. Az gol yiyen bir takım olmalıyız dedik ve buna göre savunmaya takviyeler yaptık. Berke'yi Süper Lig'e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi. Süper Lig'e çıkarsak iki yerli kaleciyle çıkmak istiyoruz. Berke'nin oynamasını istiyorum bu yüzden sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayabiliriz. Eyüpspor olarak hedefimiz çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bir hayalim de İbrahim Üzülmez'i Beşiktaş'a hoca olarak gönderebilmek" şeklinde konuştu.