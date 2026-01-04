İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
Spor

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, karşılılık anlaşılarak Orhan Ak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Sezona Selçuk Şahin ile başlayan Eyüpspor, daha sonra teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirmişti. İstanbul ekibi, Orhan Ak yönetiminde 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  • orhan ak
  • eyüpspor
  • teknik direktör

