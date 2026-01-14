İSTANBUL 8°C / 6°C
14 Ocak 2026 Çarşamba
  • Eyüpspor'da Samu Saiz ile yollar ayrıldı
Spor

Eyüpspor'da Samu Saiz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, İspanyol futbolcu Samu Saiz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 18:39
Eyüpspor'da Samu Saiz ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, İspanyol futbolcu Samu Saiz ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüz için özveriyle mücadele eden, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig yolculuğumuzun bir parçası olan Samu Saiz'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Saiz, ikas Eyüpspor formasıyla çıktığı 28 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

