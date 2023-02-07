Eyüpspor'dan deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağış

Eyüpspor, TFF'nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına 10 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

İşte Eyüpspor'un yaptığı açıklamanın tamamı:

"Ülkemizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız şu günlerde Eyüpspor camiası olarak biz de bu büyük acıyı yüreğimizin en derinlerinde yaşıyoruz. Biliyoruz gidenler geri gelmeyecek ama kalanlar için biz de tüm gücümüzle umut olmaya hazırız.

Ülkemizin, milletimizin tek yürek olduğu şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı yardım kampanyasına; Eyüpspor Kulübü'müzün yönetim kurulu, teknik heyeti, çalışanları, sporcuları ve taraftarları olarak ilk aşamada 10 milyon TL bağışta bulunarak deprem bölgesine elimizi uzatıyoruz.

Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapacağız da...

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı ve enkaz altındaki vatandaşlarımıza da sağlık ve umut diliyoruz.

YANINIZDAYIZ!

Eyüpspor Camiası adına

Başkan Murat Özkaya"