10 Eylül 2025 Çarşamba
Spor

Eyüpspor'dan orta sahaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Polonyalı orta saha Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Eyüpspor'dan orta sahaya takviye
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Legowski'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Kendisi yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. ikas Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Legowski ise takımla beraber ilk antrenmanını yaptığını dile getirerek, "Tesisler ve kulüp, gerçekten çok güzel. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Hepsi beni çok iyi karşıladı. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Polonyalı oyuncu, kariyerinde Salernitana, Yverdon Sport ve Pogon Szczecin formalarını giydi.

