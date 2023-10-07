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Spor

Eyüpspor'dan üç golle net bir galibiyet!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Eyüpspor oldu.

7 Ekim 2023 Cumartesi 21:43 - Güncelleme:
Eyüpspor'dan üç golle net bir galibiyet!
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1. Lig'de Eyüpspor, Bodrumspor'u ağırladığı maçı üç golle kazandı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Prince Obeng Ampem, 38. dakikada Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

Eyüpspor'da cezalı olan Caner Erkin maçta forma giyemedi.

Geçen hafta Sakaryaspor'a kaybeden Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor 14 puanda kaldı.

1. Lig'de milli aranın ardından Eyüpspor, Çoruk FK'ya konuk olacak. Bodrumspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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