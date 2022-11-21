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Spor

Eyüpsporlu Berkan Emir'in Göztepe sevdası

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'un, Göztepe'yi sahasında 1-0 mağlup ettiği maçın ardından İstanbul ekibinin formasını giyen eski Göztepeli Berkan Emir'in, sarı-kırmızılı taraftarlara eşlik etmesi dikkat çekti.

IHA21 Kasım 2022 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
Eyüpsporlu Berkan Emir'in Göztepe sevdası
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ve Göztepe, Eyüp Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, Ryan Babel'in 65. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Göztepe taraftarı, takımlarının kaybetmesine rağmen oyuncularını tribüne çağırdı ve İsyan Marşı'nı söyledi. Bu sırada 4 sezon boyunca Göztepe formasını terletmiş olan Eyüpsporlu Berkan Emir de sarı-kırmızılı oyuncularla birlikte Göztepe taraftarlarının yanına gelerek besteyi dinledi.

Öte yandan Göztepeli birçok taraftar, sosyal medyadan eski oyuncularına güzel mesajlarda bulundu.

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