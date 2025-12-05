İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5215
  • EURO
    49,5784
  • ALTIN
    5774.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eyüpspor'un konuğu Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek.

AA5 Aralık 2025 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Eyüpspor'un konuğu Kayserispor
ABONE OL

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka 14.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği maçta Abdullah Bora Özkara ve Ogün Kamacı yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 12 puan toplayan Eyüpspor, aynı puanda olduğu Kayserispor'un bir sıra üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisinde teknik direktör Orhan Ak, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırıldı. Orhan Ak, yarınki mücadelede takımının başında yer alamayacak.

ikas Eyüpspor'da, Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kerem Demirbay ve Mame Thiam da yarınki maçta forma giyemeyecekler.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.